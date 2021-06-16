Türkiye Son dakika... Mersin'de 1 ton kokain yakalandı! Türkiye'nin en büyük çaplı...

Son dakika... Mersin'de 1 ton kokain yakalandı! Türkiye'nin en büyük çaplı...

Türkiye

Son dakika... Mersin'de 1 ton kokain yakalandı! Türkiye'nin en büyük çaplı...

Mersin Limanı'nda Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalaması gerçekleşti. Operasyonda 1 ton kokain yakalandı.

16 Haziran 2021, Çarşamba 10:34 Son Güncelleme:
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Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalandığı bildirildi. Bu rakamın Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalaması olduğu açıklandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalandı. Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır." dedi.


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