Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalandığı bildirildi. Bu rakamın Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalaması olduğu açıklandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalandı. Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır." dedi.



