Son dakika... Mersin'de 1 ton kokain yakalandı! Türkiye'nin en büyük çaplı...
Mersin Limanı'nda Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalaması gerçekleşti. Operasyonda 1 ton kokain yakalandı.
16 Haziran 2021, Çarşamba 10:34 Son Güncelleme:
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Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalandığı bildirildi. Bu rakamın Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalaması olduğu açıklandı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalandı. Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır." dedi.
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