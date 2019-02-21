Son dakika! Mersin'de 5 katlı bina çöktü

Mersin'in Toroslar ilçesinde, gece saatlerinde çatırdama sesleri geldiği gerekçesiyle boşaltılan 5 katlı bir bina sabaha karşı çöktü.

21 Şubat 2019, Perşembe 09:50 Son Güncelleme:
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Son dakika! Mersin'de 5 katlı bina çöktü

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi’ndeki 5 katlı binada oturanlar akşam saatlerinde kolonlardan sesler gelmesi üzerine binayı boşaltıp akrabalarının yanına gitti.

Tahliye edilen bina sabah saatlerinde çöktü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri her ihtimale karşı enkazda arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan aramalarda şu ana kadar bina altında kalan olmadığı belirlendi.

Bu arada binanın sadece birinci ve ikinci katının kullanıldığı kaydedildi. 

Ekiplerin enkazdaki çalışmaları sürüyor.

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