Yenice Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte yük treni, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 63 LZ 951 plakalı servis minibüsüne çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Kazada, içerisinde Suriyeli tarım işçilerinin bulunduğu bildirilen minibüsteki yolculardan 1’i olay yerinde hayatını kaybederken, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ ARAÇTAN ATLAYARAK KURTULDU

İsmi öğrenilemeyen minibüs şoförünün ise araçtan atlayarak kurtulduğu belirtildi.

AA / İHA