Türkiye Son dakika: Mersin’e şehit ateşi düştü

Son dakika: Mersin’e şehit ateşi düştü

Türkiye

Son dakika: Mersin’e şehit ateşi düştü

Suriye sınırında, Hatay’a yakın üs bölgesinde görev yaptığı sırada kalp krizi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Topçu Sözleşmeli Er Celal Esen’in (21) acı haberi, memleketi Mersin’in Tarsus ilçesindeki ailesine verildi.

11 Kasım 2021, Perşembe 22:19 Son Güncelleme:
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Suriye’de, Hatay’a yakın üs bölgesinde görev yapan Topçu Sözleşmeli Er Celal Esen, 2 gün önce kalp krizi geçirdi. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Esen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bekar olduğu öğrenilen Esen’in acı haberi, memleketi Tarsus ilçesi Yeni Mahalle’de yaşayan ailesine verildi. Şehidin ailesinin bulunduğu ev ve sokağa, Türk bayrakları asıldı.

Şehit Esen’in cenazesinin, yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin) (DHA)

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