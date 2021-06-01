Son dakika... Mesut Özil, ortağı olduğu kulübü ilk kez açıkladı!
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, ilk kez Meksika'nın Nexaca kulübüne hissedar olduğunu duyurdu.
01 Haziran 2021, Salı 17:03 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak dikkat çekti. Özil, Meksika Ligi takımlarından Necaxa’nın hissedarlarından biri olduğunu futbolseverlerle paylaştı. Yıldız futbolcu, Nexaca kulübünün ortaklarından biri olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.
Ayrıca futbolseverlere özel bir projeden bahsederek kendisiyle beraber Meksika kulübüne katılabileceklerini duyurdu. Mesut Özil tüm detayları Twitter hesabı üzerinden paylaştı.
Son 1 aydır Meksika başta olmak üzere Avrupa’da yer alan hissedarlık haberleri böylece kanıtlanmış oldu. Nexaca kulübüne ayrıca Kate Upton ve Eva Longoria gibi ünlü isimlerin de ortak olduğu aktarılıyor.
Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler
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