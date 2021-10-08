Türkiye Son dakika: Mete Gazoz'un acı günü! Anneannesini trafik kazasında kaybetti

Son dakika: Mete Gazoz'un acı günü! Anneannesini trafik kazasında kaybetti

Türkiye

Son dakika: Mete Gazoz'un acı günü! Anneannesini trafik kazasında kaybetti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un anneannesi Zarife Tahmaz (76) yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

08 Ekim 2021, Cuma 01:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza gece saatlerinde, Sapanca ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kuruçay Caddesi üzerinde meydana geldi. R.K. (43) yönetimindeki hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan Zarife Tahmaz'a çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Zarife Tahmaz 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un anneannesi Zarife Tahmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tahmaz'ın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.  

Polis ticarin aracın sürücüsü R.K.yı gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya) (DHA)

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Aslan heykeliyle başlayan büyük hikaye: Arslantepe
Şirin Sever
Hakan Çelik
Türkiye’nin üyelik süreci fiilen dondu
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Saklambaç
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Zaaf arayan zaaf bulur…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Özdemir: Biz de rahatsızız
Murat Çelik
Banu Şen
Spil Dağı'nın eteklerinde yazılan bereket ve üretim efsanesi: Manisa
Banu Şen
Erkut Can
Bu haberi okuyunca utandım!
Erkut Can
Murat Gülderen
Yapay zekanın 'Engeli' yok
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Duygulandıran görüntü! Köpeği mezarının başından ayrılmadı