Türkiye Son dakika: Meteorloji'den Marmara için sıcak hava uyarısı: Tarih verildi!

Son dakika: Meteorloji'den Marmara için sıcak hava uyarısı: Tarih verildi!

Türkiye

Son dakika: Meteorloji'den Marmara için sıcak hava uyarısı: Tarih verildi!

Son dakika hava durumu....Hava sıcaklığı hafta boyunca Marmara Bölgesi'nde sürecek. Meteoroloji Marmara'da sıcaklığın 4 ila 8 derece üzerinde olacağını duyurdu ve 11.00-16.00 saatleri arası için önemli bir uyarı yaptı. İstanbul'da hava durumu-hava sıcaklığı nasıl olacak? İşte detaylar...

01 Ağustos 2021, Pazar 13:28 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara Bölgesi için sıcak hava uyarısı geldi. Hava sıcaklıkları hafta boyunca Marmara Bölgesi'nde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek. Hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle 11.00-16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.

Bölgede, sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIĞI

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 34-38, Yalova'da 30-32, Tekirdağ'da 31-32, Sakarya ve Kocaeli'nde 37-39, Kırklareli'nde 36-40, Edirne'de 38-41 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta boyunca bölgede etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatlerinde (11.00-16.00 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

VAN İÇİN SEL VE SU BASKINI UYARISI

Öte yandan Meteoroloji'den Van'ın doğu ilçelerinde kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı yer yer çok bulutlu olacak, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde olacağı bölgede, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklığın Muş'ta 34, Hakkari'de 30, Bitlis'te 28 ve Van'da 27 derece olması bekleniyor.

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