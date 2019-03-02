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Son dakika! Meteoroji'den Marmara için uyarı! Hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi'nin batısı ile Sakarya çevrelerinde yer yer hafif sağanak bekleniyor.

02 Mart 2019, Cumartesi 10:46 Son Güncelleme:
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Son dakika! Meteoroji'den Marmara için uyarı! Hava nasıl olacak?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Parçalı, zamanla çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin batısı ile Sakarya çevrelerinde yer yer hafif sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın batı ve güneybatı (lodos), öğle saatlerinde kuzeybatı (karayel) sonrasında kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) eseceği öngörülüyor.

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