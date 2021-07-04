Türkiye Son dakika: Meteoroloji çok sayıda ili uyardı!

Son dakika: Meteoroloji çok sayıda ili uyardı!

Türkiye

Son dakika: Meteoroloji çok sayıda ili uyardı!

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde 5 Temmuz Pazartesi günü yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

04 Temmuz 2021, Pazar 18:16 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey ve iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerin de az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

AA

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