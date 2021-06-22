Son dakika... Meteoroloji çok sayıda ili uyardı: Sağanak bekleniyor
Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı geldi. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu ve Batı Karadeniz ile Hatay ve Çorum'da gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
22 Haziran 2021, Salı 23:00 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika duyurusuna göre, 23 Haziran Çarşamba günü ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Antalya, Hatay, Çorum, Tokat, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.
AA
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