Son dakika... Meteoroloji çok sayıda ili uyardı: Sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika duyurusuna göre, 23 Haziran Çarşamba günü ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Antalya, Hatay, Çorum, Tokat, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

AA

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