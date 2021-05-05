Son dakika: Meteoroloji illeri sayıp uyardı! Sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gece en düşük sıcaklık Ardahan'da 5, Kars'ta 6, Erzurum ve Ağrı'da 8, Tunceli'de 9, Erzincan'da 12 ve Iğdır'da 13 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 25, Iğdır ve Erzincan'da 22, Ağrı'da 16, Ardahan'da 15, Kars ve Erzurum'da 13 derece olacağı tahmin ediliyor.



