Son dakika: Meteoroloji illeri sayıp uyardı! Sağanak yağış bekleniyor
Son dakika haberine göre, Meteoroloji Doğu Anadolu'da sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Hava durumu açıklamasına göre, Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Tunceli, Erzincan ve Iğdır için uyarı yapıldı.
05 Mayıs 2021, Çarşamba 11:18 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE
Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gece en düşük sıcaklık Ardahan'da 5, Kars'ta 6, Erzurum ve Ağrı'da 8, Tunceli'de 9, Erzincan'da 12 ve Iğdır'da 13 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 25, Iğdır ve Erzincan'da 22, Ağrı'da 16, Ardahan'da 15, Kars ve Erzurum'da 13 derece olacağı tahmin ediliyor.
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