Son dakika: Meteoroloji o bölgede yaşayanları uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile doğu ve güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 29

İstanbul: Parçalı bulutlu 28

İzmir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Adana: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Bursa: Parçalı bulutlu 29

Antalya: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı bulutlu 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

Yurt genelinde beklenen hava durumu aşağıdaki gibidir:



