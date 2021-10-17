Türkiye Son dakika: Meteoroloji özellikle o bölgeyi uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Son dakika: Meteoroloji özellikle o bölgeyi uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Türkiye

Son dakika: Meteoroloji özellikle o bölgeyi uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Son dakika haberine göre, Karadeniz kıyılarında 18 Ekim Pazartesi günü yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

17 Ekim 2021, Pazar 18:09 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, yarın ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

AA

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