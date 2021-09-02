Türkiye Son dakika: Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Son dakika: Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Türkiye

Son dakika: Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Batı Karadeniz'de gök gürültülü sağanak bekleniyor.

02 Eylül 2021, Perşembe 18:10 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Batı Karadeniz'de aralıklarla halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanakların, gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın öğleye kadar Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

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