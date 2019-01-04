Trakya'da kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Trakya genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 50'ye yakın köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, yolları ulaşıma açabilmek için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne'nin kent merkezinde henüz etkili olmayan kar yağışı, güney ilçelerinde etkisini sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Alaaddin Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altıntaş köyü, Sazlıdere, Çamlıca-Gökçetepe, Akçeşme-Boztepe arası köy yollarının ulaşıma kapandığını söyledi.

Uğur, ekiplerin yolları kısa sürede trafiğe açacağını belirtti.

Keşan'daki yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede bugün eğitime ara verildi.

Meteorolojik verilere göre hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının aralıklarla yarına kadar etkili olması bekleniyor.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde yoğun kar nedeniyle 46 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışı, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolu ile Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde yoğun şekilde etkili oluyor. Kar kalınlığı ise Dereköy Sınır Kapısında 15, Kofçaz ilçesinde 20, Demirköy'ün Mahyatepe mevkisinde ise 30 santimetreye ulaştı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle 46 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

Ekiplerin yol açma çalışmalarını, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle güçlükle yürüttüğünü ifade eden Kuşoğlu, 30'a yakın ekibin çalışmaları sürdürüğünü anlattı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre ise hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece olduğu bölgede, kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da da etkili olan kar yağışı, gece yarısından sonra şehir merkezi, Malkara, Şarköy ve Hayrabolu ilçelerinde devam ediyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana arterler ile Tekirdağ-Hayrabolu ve Tekirdağ-Malkara yolunda çalışma yapıyor.

Süleymanpaşa, Hayrabolu, Şarköy ve Malkara ilçelerinde yağan kar, ilçelere bağlı mahallelerde de etkisini gösteriyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri de, bazı yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

Öte yandan, kar yağışı nedeniyle Malkara ilçesinin ardından, Süleymanpaşa, Muratlı, Şarköy, Saray ve Hayrabolu ilçelerinde de taşımalı eğitime ara verildi.

İSTANBUL'DA ÖĞLE SAATLERİNE KADAR YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece azalacağı Marmara Bölgesi'nde, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'un batı çevrelerinde öğle saatlerine kadar yoğun kar yağışının olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek.

Yağışların karla karışık yağmur ve kar şekinde olması beklenen bölgede, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'un batı çevrelerinde öğle saatlerine kadar yoğun kar bekleniyor.

Bölgede sıcaklıkların 2 ila 6 derece azalacağı, rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların, kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

ÇANKIRI'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Çankırı'nın Orta ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Orta Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi. Hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı kaydedildi.

Şabanözü ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitim yapılmayacak.

DOĞUDA BUZLANMA, DON VE ÇIĞ UYARISI

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı kar yağışı olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyli yönlerde hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında olmak üzere Van'da 6, Bitlis'te 2, Muş'ta 5 ve Hakkari'de 9 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van'da 4. Bitlis'te 1, Muş'ta 1 ve Hakkari'de sıfırın altında 2 derece olacak.

Van Gölü'nde hava çok bulutlu, öğlen saatlerinde batısı kar yağışlı olacak. Rüzgar güney ve güneybatıdan, güneydoğudan 3- 5 kuvvetinde esecek.

Van, Muş, Hakkari ile Bitlis'te buzlanma, don ve çığ beklendiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.