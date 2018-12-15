Son dakika! Meteoroloji uyardı: İstanbullular dikkat...

Marmara Bölgesi genelinde bugünün parçalı ve çok bulutlu, Trakya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah saatlerinden itibaren yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

SICAKLIK ARTABİLİR

Gün içinde 13 derece civarında olması beklenen sıcaklıkların 2 ile 4 derece artacağı tahmin edilirken, rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.