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Son dakika! Meteoroloji uyardı: İstanbullular dikkat...

İstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yer yer pus ve sisli bir gün bekleniyor.

15 Aralık 2018, Cumartesi 07:48
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Son dakika! Meteoroloji uyardı: İstanbullular dikkat...

Marmara Bölgesi genelinde bugünün parçalı ve çok bulutlu, Trakya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah saatlerinden itibaren yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

SICAKLIK ARTABİLİR

Gün içinde 13 derece civarında olması beklenen sıcaklıkların 2 ile 4 derece artacağı tahmin edilirken, rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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