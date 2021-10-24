Türkiye Son dakika.. Meteoroloji uyardı: Kar yağışı bekleniyor

Son dakika.. Meteoroloji uyardı: Kar yağışı bekleniyor

Türkiye

Son dakika.. Meteoroloji uyardı: Kar yağışı bekleniyor

Son dakika haberine göre, Doğu Karadeniz'de bu gece saatlerinde kuvvetli sağanak ve yüksek kesimlerinde kar bekleniyor.

24 Ekim 2021, Pazar 18:21 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'de görülecek yağışlar, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak.

Rize ve Artvin'in kuzeyinde görülecek yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, 1100 metre üzeri yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, sel, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

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