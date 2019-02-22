Son dakika! Meteoroloji uyardı: Soğuk ve kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinin bugün gece saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine gireceği belirtildi.

Açıklamada, "Bugün akşam saatlerinden sonra Trakya'da, gece yarısına doğru İstanbul'da yağmur şeklinde başlayacak yağışların gece saatlerinden sonra Trakya'da kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor. İstanbul'daki yağışların cumartesi sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında, akşam saatlerine doğru il genelinde karla karışık yağmur, Avrupa Yakası'nın batısı ve yüksekleri ile Anadolu Yakası'nın iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor" denildi.

"YER YER KUVVETLİ OLMASI BEKLENİYOR"

Açıklama şu bilgilere yer verildi:

"Yarın cumartesi Marmara’da görülecek kar yağışlarının Tekirdağ, Kırklareli’nin kuzey ve doğu ilçeleri, Edirne’nin güney ilçeleri; doğu ilçeleri başta olmak üzere Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in Gönen, Balya ve Edremit ilçesinin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-20 cm) olması bekleniyor"

"3-8 CM KAR ÖRTÜSÜ BEKLENMEKTEDİR"

"İstanbul'daki yağışların Cumartesi sabah saatlerinde Avrupa Yakasının batısında, akşam saatlerine doğru il genelinde karla karışık yağmur, Avrupa yakasının batısı ve yüksekleri ile Anadolu Yakasının iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Kıyılarda ciddi bir örtü beklenmezken, Avrupa Yakasının batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul’un iç ve yüksek kesimlerinde yer yer 3-8 cm kar örtüsü beklenmektedir.

"BUZLANMA, TİPİ GİBİ OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI"

"Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte rüzgarın da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Pazar günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışı ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

PAZAR GÜNÜ ETKİSİ AZALACAK

Trakya ile Çanakkale çevrelerinde de yer yer kuvvetli kar beklendiği ifade edilirken kar yağışının pazar günü etkisinin azalacağı, pazar günü öğleden sonra da etkisini kaybedeceği belirtildi.

Hava sıcaklığının hafta sonu kuzeybatı kesimlerde 5-10 derece azalacağı vurgulanırken "İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde rüzgârın da cumartesi günü kuvvetini artırarak kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği bekleniyor. Fırtınanın pazar günü öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor" açıklamasında bulunuldu.