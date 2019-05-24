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Son dakika! Meteoroloji uyarmıştı! Beklenen yağış gece başladı

İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Gün, gök gürültüsü ve birbiri ardına çakan şimşeklerle aydınlandı. Birçok sürücü sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı.

24 Mayıs 2019, Cuma 06:59
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Son dakika! Meteoroloji uyarmıştı! Beklenen yağış gece başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak ve yıldırım uyarısı yaptığı İstanbul'da, beklenen yağış sabahın ilk saatlerinde başladı. İstanbul genelinde beklenen sağanak yağış gök gürültüsü ve şimşeklerle etkili oldu.

Bazı sürücüler ve vatandaşları yağmura hazırlıksız yakalanırken bazı vatandaşlar ise ilginç önlemler aldı. Sağanak yağış, yaklaşık 1 saat sürdü.

DHA

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