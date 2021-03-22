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Son dakika haberi... İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu. Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul'a üst üste uyarılar gelmişti. Uyarıların ardından beklenen gök gürültülü sağanak yağış kentin tamamında etkili olmaya başladı.





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YAĞIŞLI SİSTEM BEYLİKDÜZÜ'NDEN GİRİŞ YAPTI

İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış Silivri, Çatalca ve Beylikdüzü'nde yüzünü gösterdi. Ardından özellikle Avrupa Yakası'ndaki tüm ilçelerde yoğun yağmurun yanı sıra birçok ilçede de dolu yağışı görüldü.

AVRUPA YAKASI'NDA DOLU YAĞIŞI

İstanbul'da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış kentin bazı ilçelerinde dolu yağışı olarak da görüldü. Kısa aralıklarla yağan dolu sokaktaki vatandaşları oldukça zorladı. Özellikle Fatih, Zeytinburnu, Eyüp Sultan ve çevresinde dolu yağışı görüldü.

ORHAN ŞEN UYARDI: DIŞARIDA KALMASANIZ İYİ EDERSİNİZ!

CNN Türk Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son dakika açıklamasında ‘Oraj yani gök gürültülü şimşekli sağanak yağış İstanbul’un güneyinden giriş yapıyor. Dışarıda kalmasanız iyi edersiniz’ ifadelerini kullandı.

'BUNLAR SIRA DIŞI OLAYLARDIR'

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'la ilgili çok çarpıcı uyarılarda bulunmuştu. Prof. Dr. Şen, "4 günde çok ani hava değişimleri meydana gelecek. Yağışlar bugün başlıyor, kuvvetli yağışlar sel baskınları da yapabilecek. Yarın ise Marmara bölgesi başta olmak üzere kuvvetli yağışlar başlıyor. Pazartesi günü sıcaklıklar artıyor, 'sıra dışı bir olay meydana geliyor' ve salı günü 8-9 derecelik sıcaklıklarda artış olacak. Kesinlikle normal değil bu durum, dolu yağışlı, gök gürültülü yağışlı, şimşekli bir hava durumu bekliyoruz. Salı günü bu aldığı sıcaklığı geri veriyor. 8-9 derece ısınan havalar bir gün sonra 10-12 derece sıcaklık düşüyor. Bunlar sıra dışı olaylardır. Şimşek, gök gürültüsü, sağanak yağış, sel baskınları yapabilecek dolu bile görebiliriz" demişti.

ANKARA'DA DA DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Ankara'da dolu yağışı etkili oldu. Kısa süreli etkili olan yağış ile birlikte bazı bölgeler beyaza büründü. Başkent'te sabahtan bu yana yer yer etkili olan sağanağın ardından öğleden sonra kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Kentin özellikle yüksek kesimlerinde misket büyüklüğünde dolu yağdı. Yağış ile birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri de oluştu. Bazı sürücüler, araçları doludan zarar görmemesi için köprü altlarında bekledi.