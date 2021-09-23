Türkiye Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu

Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu

Türkiye

Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu

İstanbul’da beklenen kuvvetli sağanak etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen sağanak gece etkisini artırdı.

23 Eylül 2021, Perşembe 00:41 Son Güncelleme:
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Yağış, Anadolu Yakası’nda Çekmeköy ve Ümraniye’de, Avrupa Yakası’nda ise Şişli, Fatih, Zeytinburnu, Esenyurt, Silivri, Sultangazi ve Beylikdüzü’nde etkili oldu.

Meteoroloji'den yapılan uyarılarda, perşembe öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İSTANBUL (AA)

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