Türkiye Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da şiddetli yağış etkili oldu

Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da şiddetli yağış etkili oldu

Türkiye

Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da şiddetli yağış etkili oldu

İstanbul genelinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, akşam etkisini artırarak devam etti.

12 Ekim 2021, Salı 23:03 Son Güncelleme:
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Avrupa Yakası'nda Şişli, Beyoğlu ve ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Esenyurt ve Beylikdüzü'nde de yağış etkisini gösterirken, D-100 kara yolu Haramidere mevkisi Avcılar istikameti yan yolda araçlar yavaş ilerlemek durumunda kaldı.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Zincirlikuyu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde de trafik yoğunluğu yaşandı.

Anadolu yakasında ise Üsküdar, Maltepe, Pendik, Beykoz ve Kartal’da kuvvetli sağanak etkili oldu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kavacık istikametinde sis ve yağış nedeniyle trafik yavaş ilerledi.

AA

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