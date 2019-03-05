Son dakika! Meteoroloji yarın için uyardı: Geliyor

Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile bazı illerde sağanak bekleniyor

05 Mart 2019, Salı 14:01 Son Güncelleme:
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Son dakika! Meteoroloji yarın için uyardı: Geliyor

Meteoroloji'den bazı bölgelerimiz için son dakika uyarısı geldi. Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile bazı iller için sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre, yarın ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.   

Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile İzmir, Aydın, Kırşehir, Yozgat ve Giresun çevrelerinde sağanak bekleniyor.   

İç ve doğu kesimlerde sis ve pus beklenirken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor. 

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