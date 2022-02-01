Türkiye Son dakika: Meteoroloji'den 56 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Son dakika: Meteoroloji'den 56 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Türkiye

Son dakika: Meteoroloji'den 56 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Son dakika haberine göre, Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu tahmin raporuna göre, 2 Şubat Çarşamba günü 56 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.

01 Şubat 2022, Salı 21:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden 01 Ocak 2022 - 03 Ocak 2022 tarihlerini kapsayacak şekilde yapılan uyarıda, “Bugün akşam saatlerinden sonra Bayburt ve Erzincan çevrelerinde rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerinden kuvveti ve zaman zaman (60- 90 km/sa) şeklinde esmesi beleniyor. Çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

Meteoroloji'den 56 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu tahmin raporuna göre, 2 Şubat Çarşamba günü 56 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Turuncu kod verilen iller; Çanakkale, Muğla, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize. Bu illerde gök gürültülü sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgâr görülecek.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya, Karaman, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Samsun, Tokat, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Van, Bitlis, Siirt ve Şırnak. Bu illerde gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetle esen rüzgâr görülecek.

BAYBURT (İHA)

İlgili Haberler
Kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji, o bölgeleri uyardı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bir af gecesi ve 'yedek lastik' öyküsü
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Avrupalıymış
Rauf Tamer
Şirin Sever
Ne pis depresyonmuş seninki Serdar Ortaç!
Şirin Sever
Hakan Çelik
80 bin kişilik teknoloji ordusunun başarısı: Savunmada ihracat rekoru
Hakan Çelik
Banu Şen
Adana'nın hafızası: Seyhan
Banu Şen
Erkut Can
Nezarete düşüren menekşe gözlü kız
Erkut Can
Murat Gülderen
Sevgililerden hediye tüyoları
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Kayseri'de korku dolu anlar! Annesini rehin aldı