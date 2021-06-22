Türkiye Son dakika... Meteoroloji'den bazı kentler için sağanak uyarısı!

Son dakika... Meteoroloji'den bazı kentler için sağanak uyarısı!

Türkiye

Son dakika... Meteoroloji'den bazı kentler için sağanak uyarısı!

Meteoroloji tarafından yapılan son açıklamada bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısı yapıldı. İç kesimlerde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

22 Haziran 2021, Salı 10:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Meteoroloji, 19 kent için de sarı kodlu uyarıda bulunurken, yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Peki yarın İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas dışında), Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu (Kayseri ve Sivas dışında), Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Isparta, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Zulu kabilesi gelse yenilecek gibiydik
Hakan Çelik
Murat Çelik
Temas ve mesafe
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kürt seçmen ve demokrasi
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yarın seçim var
Rauf Tamer
Banu Şen
Sakinlik sana çok yakışacak İzmir
Banu Şen
Şirin Sever
Baba olmanın hakkını veren herkesin günü
Şirin Sever
Erkut Can
Biden’a dost yumruğu
Erkut Can
Murat Gülderen
'Yeni nesil' babalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Biyolojik yaşı 33 çıktı! Herkes ona 'Demir Adam' diyor