Türkiye Son dakika: Meteoroloji'den 'çığ' uyarısı

Son dakika: Meteoroloji'den 'çığ' uyarısı

Türkiye

Son dakika: Meteoroloji'den 'çığ' uyarısı

Son dakika haberine göre, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çığ tehlikesine karşı uyarılarda bulunuldu.

27 Ocak 2022, Perşembe 18:13 Son Güncelleme:
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Yapılan açıklama şu şekilde:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Çığ başladığında, çığın büyüklüğüne, hızına, patikanın genişliğine, etrafta bulunan araçlara ve var olan daha güvenli yerlere bağlı olarak, o alandan çok hızlı bir şekilde ayrılmaya karar vermek gerekir. Çığın daha yavaş ve yüksekliğinin az olduğu kenar kısımlarına ulaşmaya çalışmak, eğer çığa yakalanmamız kesin ise veya o anda kayak yapıyor iseniz, kayak sopalarını ve kayakları çıkarıp atmak, sabit bir ağaç, kaya veya

başka bir cisme tutunmaya çalışmak, kırılmış ağaç ve kaya parçalarından uzak kalmaya veya korunmaya çalışmak, ağzı sıkıca kapatmak, eğer mümkünse kafa karın altında kaldığı anda uzun süre nefesi tutmaya çalışmak, karda ses iletimi az olmasına rağmen, eğer yüzeye yakın olunduğu hissedilirse ya da öyle olabileceği varsayımını ihmal etmemek için bağırmak faydalı olabilir."

KAYSERİ (İHA)

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