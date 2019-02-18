  • Haberler
  • Gündem
  • Son dakika! Meteoroloji'den flaş açıklama: Kar... (İstanbul'a kar ne zaman yağacak?)

Son dakika! Meteoroloji'den flaş açıklama: Kar... (İstanbul'a kar ne zaman yağacak?)

İstanbul'da hafta sonu hava soğuyacak, karla karışık yağmur bekleniyor.

18 Şubat 2019, Pazartesi 10:18 Son Güncelleme:
A A
Son dakika! Meteoroloji'den flaş açıklama: Kar... (İstanbul'a kar ne zaman yağacak?)

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden haftalık değerlendirme raporuna göre; hava sıcaklığı perşembe gününe kadar mevsim normallerinde seyredecek.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Perşembe günü Marmara bölgesinde hava soğuyacak, İstanbul'da yağmur görülecek.

Kentte havanın soğumasıyla birlikte cumartesi ve pazar günü karla karışık yağmur görülecek. Yüksek kesinlerde kar ihtimali de olduğu öğrenildi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.