Vatandaşlar hafta sonu hava nasıl olacak sorusuna yanıt ararken, Meteoroloji, merakla beklenen yeni hava durum raporunu duyurdu.

Hava sıcaklıkları Türkiye genelinde mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde seyrediyor. Bu durum Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da genellikle sabah ve gece saatlerinde sisli, puslu bir hava oluşturuyor.

Denizlerde rüzgar çoğunlukla orta kuvvetin altında esiyor. Yalnızca Batı Karadeniz’de orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde gece ve sabah saatlerinde sis görülüyor. Gün içinde ise parçalı az bulutlu bir hava var. Sıcaklık bölge genelinde 20 ile 25 derece aralığında seyrediyor.

Ege Bölgesi'nde hava az bulutlu. Sabah saatleri ise sisli. Sıcaklık İzmir’de 28, Afyon’da 22 derece. Cumartesi günü gökyüzünün de sıcaklığın da durumu benzer şekilde olacak.

Akdeniz Bölgesi'nde gökyüzü az bulutlu. Sıcaklık 26-27 derecelerde. Hafta sonu da gökyüzü de sıcaklıklar da durumunu koruyacak.

İç Anadolu Bölgesi'nde sis etkili. Bölgenin batı kesimlerinde gün içinde hava az bulutlu olacak. Sıcaklık 19-20 derecelerde ölçülüyor.

Karadeniz Bölgesi parçalı bulutlu. Yer yer sisli bir hava olur. Cumartesi günü de durum benzer şekilde. Pazar günü ise bulutlar yoğunlaşabilir.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hafta sonu dahil hava parçalı az bulutlu. Bölgenin kuzeyinde sis etkili olacak. Sıcaklık Erzurum’da 14, Malatya’da 19 derece.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde önümüzdeki üç günlük dönemde gök yüzü az bulutlu. Sıcaklık Gaziantep’te 24, Şanlıurfa’da 29 derece ölçülüyor.