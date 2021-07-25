Türkiye Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Sağanak yağış kapıda

Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Sağanak yağış kapıda

Türkiye

Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Sağanak yağış kapıda

Son dakika haberi...Meteoroloji'den yapılan hava durumu uyarısına göre bazı bölgelerimizde sağanak yağış bekleniyor. Marmara'nın doğusu, İç Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'e uyarı yapıldı. Düzce, Sinop, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli kıyıları ve Çanakkale'nin doğusu dikkat...

25 Temmuz 2021, Pazar 09:41 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre; Marmara'nın doğusu, İç Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

HAVA DURUMU UYARISI 25 TEMMUZ 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Eskişehir, Bolu, Düzce,Sinop, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli kıyıları ve Çanakkale'nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul ve Kırklareli'nde sabah saatlerinde, Çanakkale ve Kocaeli'de ise öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde biraz artacağı, İç Ege'de biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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