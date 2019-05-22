Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyarının bu gece 21.00'den yarın 23.59'a kadar geçerli olduğu belirtilerek, "Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.



