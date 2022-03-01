Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve İzmir'in kuzey kesimleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimler, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Akdeniz Bölgesi ile Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Kırşehir, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m²) ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar, Antalya’nın doğu kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 Kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey, iç ve batı kesimlerde kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Akdeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Akdeniz Bölgesi ile Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Kırşehir, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m²) ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar, Antalya’nın doğu kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 Kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Orta ve Doğu Akdeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bursa ve Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Çok bulutlu, İzmir'in kuzeyi hariç bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Göller Yöresi ile Rakımı 1100-1300 metre üzeri olan yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi, bölge genelinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Konya ve Kırşehir çevrelerinden kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar şeklinde görülmesi, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli, yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



