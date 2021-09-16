Türkiye Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Türkiye

Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Son dakika haberine göre; Adana'nın güney ve doğu çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

16 Eylül 2021, Perşembe 01:46 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu sağanak ve gök gürültülü sağanakların, sabah saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Bu sebeple sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

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