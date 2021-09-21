Türkiye Son dakika: Meteoroloji'den Marmara için uyarı! Hava sıcaklığı azalacak

Son dakika: Meteoroloji'den Marmara için uyarı! Hava sıcaklığı azalacak

Türkiye

Son dakika: Meteoroloji'den Marmara için uyarı! Hava sıcaklığı azalacak

Son dakika haberine göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalması öngörülüyor.

21 Eylül 2021, Salı 23:57 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Bölgenin doğusu ile yarın öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalacağı öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, bu akşam ve yarın öğleden sonra zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

AA

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