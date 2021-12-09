Türkiye Son dakika: Meteoroloji'den o il için fırtına ve rüzgar uyarısı

Son dakika: Meteoroloji'den o il için fırtına ve rüzgar uyarısı

Türkiye

Son dakika: Meteoroloji'den o il için fırtına ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü 10 Aralık Cuma günü için Balıkesir ve çevresi için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı verdi.

09 Aralık 2021, Perşembe 18:05 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir’de beklenen kuvvetli rüzgâr ve fırtınaya dikkat. Rüzgârın; Cuma gününden itibaren Balıkesir il genelinde güney yönlerden Fırtına (50-70 km/sa), yüksek kesimlerde hamleli Kuvvetli Fırtına (70-90 km/sa), yerel olarak Tam Fırtına (90-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Cumartesi sabah saatlerinde etkisini azaltması, cumartesi akşam saatlerinden sonra tekrar kuvvetlenmesi ve pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

BALIKESİR (İHA)

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