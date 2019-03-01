Son dakika! Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması! 1 Mart hava durumu
Geçtiğimiz günlerde 2 ila 4 derece arasında düşüş gösteren hava sıcaklıkları hakkında Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yeni bir açıklama geldi. MGM, hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece artış göstereceğini tahminleri arasına ekledi. Yurt genelinde genelinde güneşli bir hava beklenirken, öğle saatleri itibariyle Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde karla karışık yağmur, Batı Karadeniz Bölgesinde ise kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı İDO seferleri de iptal edildi... İşte, MGM'nin 1 Mart tarihli hava durumu verileri
Yurt genelinde hava durumunun mevsim normallerinde olacağını yayımladığı verilerde göre belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesinde sabah saatlerinde sis ve pus hadisesinin beklediğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Zonguldak, Bartın, Giresun, Ordu, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
İstanbulda fırtına Bazı İDO seferleri iptal edildiİstanbul'da fırtına! Bazı İDO seferleri iptal edildi
HAVA SICAKLIĞI: İç ve Batı kesimlerde 4 ila 8 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın; Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA 17°C
Az bulutlu
ÇANAKKALE 16°C
Az bulutlu
İSTANBUL 15°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 18°C
Az bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 12°C
Az bulutlu
DENİZLİ 16°C
Az bulutlu
İZMİR 17°C
Az bulutlu
MANİSA 17°C
Az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C
Az bulutlu
ANTALYA 17°C
Az bulutlu
BURDUR 14°C
Az bulutlu
HATAY 15°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 13°C
Az bulutlu
KAYSERİ 9°C
Az bulutlu
KONYA 12°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU 9°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 14°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 13°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 13°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, Ordu, Giresun, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇORUM 10°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 16°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı
TRABZON 12°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı bulutlu Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin bekleniyor.
ERZURUM -2°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, -1°C
Parçalı bulutlu
MUŞ -3°C
Parçalı bulutlu
VAN 2°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 12°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 11°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 9°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 14°C
Parçalı ve az bulutlu