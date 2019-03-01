Yurt genelinde hava durumunun mevsim normallerinde olacağını yayımladığı verilerde göre belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesinde sabah saatlerinde sis ve pus hadisesinin beklediğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Zonguldak, Bartın, Giresun, Ordu, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

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HAVA SICAKLIĞI: İç ve Batı kesimlerde 4 ila 8 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA 17°C

Az bulutlu

ÇANAKKALE 16°C

Az bulutlu

İSTANBUL 15°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ 18°C

Az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 12°C

Az bulutlu

DENİZLİ 16°C

Az bulutlu

İZMİR 17°C

Az bulutlu

MANİSA 17°C

Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C

Az bulutlu

ANTALYA 17°C

Az bulutlu

BURDUR 14°C

Az bulutlu

HATAY 15°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 13°C

Az bulutlu

KAYSERİ 9°C

Az bulutlu

KONYA 12°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU 9°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 14°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 13°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 13°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Ordu, Giresun, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM 10°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 16°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı

TRABZON 12°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin bekleniyor.

ERZURUM -2°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, -1°C

Parçalı bulutlu

MUŞ -3°C

Parçalı bulutlu

VAN 2°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 11°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 9°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 14°C

Parçalı ve az bulutlu