Son dakika: Meteoroloji’den uyarı geldi! İstanbul'u da etkileyecek… Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor