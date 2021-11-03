Son dakika... Meteoroloji'den yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat!
Meteoroloji'nin 3 Kasım tarihli raporuna göre yurdun birçok bölgesinde yağış bekleniyor. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada sağanak yağışların etkili olacağı bölgeler için uyarı yapıldı. İşte 3 Kasım tarihli hava durumu raporu...
03 Kasım 2021, Çarşamba 09:21 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle Yağmur ve Sağanak, Muğla çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kütahya ve Muğla çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde İç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 25°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey ve doğusu sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 23°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
MERSİN °C, 24°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Karaman hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu sağanak yağışlı
SİVAS 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak , kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇORUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
TOKAT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KARS °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 22°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı bulutlu