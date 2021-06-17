Türkiye Son dakika... Meteoroloji'den yeni yağış uyarısı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni yağış uyarısı

Türkiye

Son dakika... Meteoroloji'den yeni yağış uyarısı

Meteoroloji tarafından yapılan son açıklamada, Marmara, Karadeniz ve Ege'nin kuzeyi sağanak yağışlı diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.

17 Haziran 2021, Perşembe 09:18 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege'nin kuzey kesimleri, Batı Karadeniz (Sinop hariç),Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerimizde 2-4 derece artması, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatılı, güney kesimlerinde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


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