Türkiye Son dakika... Meteoroloji'den yeni yağış uyarısı! Radar görüntüsü...

Son dakika... Meteoroloji'den yeni yağış uyarısı! Radar görüntüsü...

Türkiye

Son dakika... Meteoroloji'den yeni yağış uyarısı! Radar görüntüsü...

Son dakika... Meteoroloji tarafından yapılan son açıklamada yurdun bir çok noktası için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yer aldı. Peş peşe yapılan uyarıların ardından yağış İstanbul başta olmak üzere birçok kentte başladı. Edirne'de etkili olan sağanak yağış caddeleri sular altında bıraktı.

12 Ekim 2021, Salı 15:10 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için kuvvetli sağanak uyarısı yapışmıştı. Sağanak yağış İstanbul ve çevre illerde başladı. Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinde Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli (metrekareye 30-60 kilogram) olması öngörüldüğünden ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Hava sıcaklığının, batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Marmara'nın güneyi ve Ege ile Batı Akdeniz'in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Bu nedenle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

DOLU UYARISI

Meteoroloji’nin radar görüntüsünde İstanbul Silivri, Muğla, Aydın, civarında ince taneli dolu geçişleri de yaşanıyor.

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