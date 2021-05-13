Türkiye Son dakika: Metrobüsteki rehine eyleminde flaş gelişme

Son dakika: Metrobüsteki rehine eyleminde flaş gelişme

Türkiye

Son dakika: Metrobüsteki rehine eyleminde flaş gelişme

Son dakika haberine göre; İstanbul Esenyurt'ta psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ali K. (34) metrobüse birlikte bindiği kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra boğazına maket bıçağı dayadı. Şoför, metrobüsü Haramidere durağında durdururken, kendisine zarar veren Ali K. gözaltına alınarak, hastaneye kaldırıldı.

13 Mayıs 2021, Perşembe 20:14 Son Güncelleme:
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Olay, Haramidere Metrobüs Durağı'nda saat 19.03 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 34 yaşındaki Ali K., Müjgan isimli kız arkadaşı ile metrobüse bindi.

İkili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Ali K. yanında bulunan maket bıçağını çıkararak, boğazına dayadı.

Ali K. kendisine zarar verirken, metrobüs şoförü, aracı Haramidere durağında durdurdu.

Durum polise bildirilirken, büyük korku yaşayan yolcular araçtan indi. İhbar üzerine olay yerine aralarında Özel Harekat polislerinin de olduğu çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler, Ali K.'yı bıçağı bırakması için ikna etmeye çalıştı. Ali K. bir süre sonra metrobüsten indi.

Polis ekiplerine direnen Ali K. gözaltına alınarak, ambulansa bindirildi. Ali K. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soner HASIRCIOĞLU -İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL (DHA)

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