Türkiye Son dakika: Mevsimlik işçilerin çadırında koronavirüs çıktı! Karantinaya alındılar

Son dakika: Mevsimlik işçilerin çadırında koronavirüs çıktı! Karantinaya alındılar

Türkiye

Son dakika: Mevsimlik işçilerin çadırında koronavirüs çıktı! Karantinaya alındılar

Son dakika haberine göre, Şanlıurfa'dan Eskişehir'de gelen mevsimlik işçierin çadırında bir kadın koronavirüs tespit edilince çadır 10 gün karantinaya alındı.

14 Mayıs 2021, Cuma 11:12 Son Güncelleme:
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Eskişehir’de, Şanlıurfa’dan mevsimlik işçi olarak gelen 8 kişilik ailenin kaldığı çadır, E.A. adlı kadında koronavirüs tespit edilmesiyle 10 gün karantinaya alındı. Çadır, jandarma ekiplerince güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.

Şanlıurfa’dan bir süre önce mevsimlik işçi olarak Eskişehir’e gelen, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 200 kişi, 1300 nüfuslu kırsal Sevinç Mahallesi’nde boş araziye çadırlarını kurdu.

Bölgedeki tarım arazilerinde çalışan işçilerden 8 kişilik ailenin kaldığı çadırda yaşayan E.A. adlı kadın, önceki gün rahatsızlanarak, Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Koronavirüs belirtileri üzerine E.A.’ya Covid-19 testi yapıldı. Sonucun pozitif çıkması üzerine Odunpazarı Hıfzıssıhha Kurulu, E.A. ile testleri negatif çıkan eşi ve 6 çocuğunun kaldığı çadır için 10 gün karantina kararı aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 kişilik ailenin karantinaya alınmasının ardından çadırın çevresine güvenlik şeridi çekti.

Jandarma ekipleri, sık sık çadırlar bölgesinde devriye gezerken, ailenin ihtiyaçlarının 'Vefa Sosyal Destek' gruplarının yanı sıra komşularınca karşılandığı belirtildi.

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