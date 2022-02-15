MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

Düğüm içindeki düğümleri çöze çöze, karanlık içine gizlenmiş aydınlıkları çıkara çıkara heyecanımıza heyecan katıyoruz. Buna da kesinlikle devam edeceğiz. MHP, teşkilat kapasitesi ile, tutarlılığı ile gıpta edilecek bir mertebededir.





Ne kadar geriye bakarsak o kadar uzak geleceğimizi görmemizin her zaman idrakinde olduk. MHP bir millet eseri, bir tarih esenliğiyle, bir inanç esintisidir. Dışımız milletle içimiz hamdolsun Allah ile beraberdir. İlkemize taviz vermeden yolumuzda ilerliyoruz. Hızımıza hız, gücümüze güç, heyecanımıza heyecan katıyoruz. Buna da kesinlikle devam edeceğiz. MHP şükürler olsun ki gıpta edilecek bir seviyededir. MHP A'dan Z'ye çelik gibidir, gelişmelerin önündedir.

Kalpleri Türkiye sevdası ile çarpan geleceğini al bayrak altında gören her kardeşimi bağrıma basıyor, hasretle selamlıyor, cenabı Allah'a emanet ediyorum.

UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ

ABD'den Avrupa'ya alarm zilleri şiddetle çalmaktadır. Korkunç senaryolar havada uçuşmaktadır. Bu iki ülkenin sıcak bir çatışmaya girmesi büyük bir risk ve tehlikedir. Bu tip vahşete, böyle bir cinayete hiçbir ülke kalkışmamalıdır.

Rusya Dışişleri Bakanı'nın 'Müzakereler için ışık görüyoruz' açıklaması önemlidir. Muhatap devlet veya hükümet başkanlarının gün aşırı görüşmeleri, liderlerin telefon diplomasileri, biri biterken diğeri başlayan görüşmeler beklenen yumuşamayı sağlayamamıştır.

Rusya-Ukrayna kutuplaşması yalnızca bu iki ülkenin sorunu olmaktan çıkmış, dünyanın bir numaralı gündemi haline gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın arabuluculuk dönemi değerlidir ve bölge barışına hizmettir.

Rusya ile Ukrayna arasında çıkacak savaşta en fazla badire ile karşılaşacak ülkeler arasında Türkiye başta yer almaktadır. Çıkacak savaşta en fazla Türkiye mağdur olacaktır. Putin'in arabuluculuk hevesine kapılan Macron'u 4.5 metrelik masanın ucuna oturtması manidar bulunmuştur. Biden'ın, Rusya işgal ederse Almanya ile birlikte müdahale ederiz açıklaması, Polonya'ya askeri birlik göndermesi, silah yüklü 14'üncü uçağı indirmesi gerilimi diri tutan marazi adımlardır. Ortamı geren ABD, Kiev Büyükelçiliği'ni boşaltmanın yanı sıra vatandaşlarını Ukrayna'dan ayrılmaya çağırmıştır. Ukrayna'da süre gelen panik havasının sürdürülmesi sistematik şekilde ilerletilmektedir.

Temennimiz Rusya ile Ukrayna'nın silahlardan elini çekmesidir. Rusya'nın Belarus'taki askeri tatbikatları, Ukrayna sınırındaki devasa askeri varlığı akıllara her türlü kötü senaryoyu getirmektedir. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli, Kırım'ın ilhakından vazgeçilmelidir. Kafkasya'daki bir savaşın kazananı olmayacaktır. Her ülkenin hanesine kayıplar az ya da çok yazılacaktır. MHP, bu sıkıntılı günlerde devletimizin ve hükümetimizin sonuna kadar yanındadır.

TEMEL GIDADA UYGULANAN KDV İNDİRİMİ

Bugün döviz kuru artınca fiyat etiketlerini kabartanlar, döviz kuru indiğinde aynı iradeyi göstermemişlerdir. Fırsatçılara göz açtırılmamalıdır, stokçuların üzerine gidilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımız yeni kararları duyurmuştur. Temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 1'e çekilmiştir. Dünden itibaren temel gıdaların fiyatları yüzde 7 ucuzlamıştır. Alınan bu önemli karar inanıyorum ki vatandaşlarımıza nefes aldıracaktır. Devlet üzerine düşeni yapmıştır. Etiketleri düzenlemeyene ağır cezalar uygulanmalıdır.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ FATURALARI SÖZLERİ

Hiçbir şart altında vatandaşlarımızın enflasyona ezdirilmesine tahammül edemeyiz. İnsanımızın umutlarına gölge düşürmesine sessiz duramayız. Bize göre makul sızlanmalara, haklı taleplere kulak verilmelidir. Elektrik ve doğal gaz faturalarının yıkıcı artışlarının önüne geçmek zorundayız. Üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyoruz. Yüreğimiz milletle beraberdir. Elektriği satan görevli tedarik şirketleridir. CHP'nin iddiaları asılsızdır, cahilcedir, kriz çıkarmaya yöneliktir. 21 adet dağıtım şirketinin görevleri arasında dağıtım şebekesini işletmek, bağlantı taleplerini karşılamak, sistem kullanıcılarına ayrım gözetmeksizin elektrik hizmetini sunmaktır.

Özellikle kırsal alanda oluşan elektrik arızalarına belli bir gün geçmeden müdahale edilmemesi gözümüze çarpan eksikliklerdir. Dağıtım şirketlerinin mali konuları, denetim yetkisi kaldırılmış EPDK'ya devredilmiştir.

Denetim yetkisi TEDAŞ'a verilmelidir. İnsanlarımızı elektrik faturalarının ablukasından çekip çıkarmak siyasetin görevidir.

KILIÇDAROĞLU'NA FATURA TEPKİSİ

CHP Genel Başkanı'nın fatura ödemeyeceğim sözü ise bir isyan teşebbüsünün mahsulüdür. Ödemezse sonucu bellidir, elektriği derhal kesilmelidir. Kılıçdaroğlu'nun 'fatura ödemem' çıkışı bir provokasyondur. Elektriğe gelince fatura ödemekten köşe bucak kaçanların, İstanbul'da su faturalarının zamanında ödenmesini istemesi çelişkidir.

Yeni adımlar atacağından bahsetmişsin, layık olduğun cevabı hemen alırsın. CHP Genel Başkanı, Kandil'e uzak ve mesafeli hiç değildir. CHP'nin trafosu, ana şebekesi Kandil'dir. Türk milleti teröristlerin Kandil'ine Türk bayrağını dikecek, Kılıçdaroğlu'nun Kandil'ini de başına geçirecek.

MUHALEFETİN AYNI MASADA BULUŞMASI

Ne CHP ne de diğer zillet paydaşlarının küresel konular hakkında tek kelime ettiklerine şahit olan yoktur. Bunların işi gücü masa etrafında ömür tüketmektir. Dış politikada çıtları çıkmaz, esameleri okunmaz, bir CHP'linin herhangi bir ittifak ortağının milli bir duruşla itiraz ettiği görülmemiştir. Zillet ittifakı akşam yatıyor güçlendirilmiş parlamenter sistem diyor, sabah kalkıyor aynı ezberi tekrarlıyor. Politikaları yok, geleceğe dair en ufak bir planları yok. Oturma düzenin nasıl olacağını günlerce konuştular. Yeni bir şey söylemekten, ortak bir siyasi program üretmekten mahrumiyetlerinin ileri düzeyde olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Görünüşte 6, gerçekte 7 partinin bir siyasi dağılma içinde oldukları bir kez daha görülmüştür. Eskiye dönme niyeti reform değildir. Zillet ittifakı havlu atmıştır. Yapılan açıklamada yeni ve dişe dokunur hiçbir şey yoktur.

BAHÇELİ'DEN YUVARLAK MASA KARİKATÜRÜ

Hiç mi hazırlık yapmadınız? Açıklamada çok daha vahim savrulmalar vardır. Avrupa Konseyi'nin ve Avrupa Birliği'nin normlarına bağlı kalacaklarmış. Bu nasıl bir gayri milliliktir. Bu kadar mı yabancılaştınız? Bahsedilen bu normlar nelerden ibarettir? Açıklasınlar da öğrenelim. Türkiye'nin aleyhtarı tutumuna destek olacaklar mı? Şimdi bu toplantıyla ilgili bir değerlendirmeyi size sunmak istiyorum. Bu kara kalem çizilmiş bir şey. Burada 6 yuvarlak masa, altında HDP, onun ayaklarının altında Avrupa Konseyi ve ABD var. Masa dikdörtgen olsa 4 ayağı olurdu ama yuvarlak olunca ayak 1, o da gizli ayak. O da HDP. Şu hale bakın! 6'lı ganyan, HDP ve Avrupa Konseyi, ABD, AB. Bunların normlarına kalacakmış. Birleştikleri yer HDP, kullandıkları yer altılı ganyan.

Bizim için tek geçerli norm, Türkiye normudur. Herkesin kendini eşit gördüğü, demokratik bir Türkiye'yi kurmak istiyorlarmış. Bunu külahıma anlatsınlar. Ülkemizde yaşayan herkes eşit ve özgür vatandaştır. Türkiye'de eşitliğin ihmal edildiği ne zaman görülmüştür? Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili mutabakat metnini de 28 Şubat'ta açıklayacaklarmış. 28 Şubat'a gün vermeleri elbette tesadüfi değildir. Bu ittifak içten içe çürümüş, çözülmüş ve çökmüştür. HDP'li bir eşbaşkan ortaklarını uyarmıştır. Zillet ittifakı PKK, FETÖ, husumet, çıkar, nifak ittifakıdır. Türkiye düşmanları ve HDP'nin gözetimi altındadır.

Millete sevdamız, Türkiye'ye bağlılığımız tarihi bir emanet, bir fedakarlık numunesi, bir vatan ve devlet mütefasıdır. Bunların 6'sını toplasanız 1 etmez. Bizim duruşumuz Dünya'ya en büyük cevaptır.



