MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Türkiye’nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı"na katıldı.





İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Analarımıza bacılarımıza hoş geldiniz safalar getirdiniz diyorum. Kadının tarihi insanlığın tarihidir.

Giymeyen giydiren, sabahlara kadar beşiğini sallayan yavrusuna şefkatle sarılandır ana. Nerede bir şehit varsa orada feryat eden bir ana vardır. Analığın ideolojisi, etnik kökeni olmaz.

3 Eylül 2019 tarihinde bir grup ana oturma eylemine başlamıştır. Çocuğunu HDP'liler aracılığı ile dağa kaçırıldığını söyleyen Hatice ana ilk taşı atmış, evldına kavuşmuştur. Evlat nöbetindeki ailelerin sayısı 250'ye ulaşmıştır. Dağa kaçırılanlardan 32'si geri dönmüştür.

"HDP İLE ORTAKLIK PKK İLE ORTAKLIKTIR"

HDP terörizmin siyasi organizasyonudur. HDP'nin ön kapısından giren arkadan silahlanarak çıkmaktadır. Hiç kimse aklımızla alay etmesin. HDP ile ortaklık PKK ile ortaklıktır.

Kürt kökenli kardeşlerim bu oyunu bozacaktır. HDP’nin kapatılması anaların yüreklerine su serpecektir. PKK'nın HDP isimli ayağı kırılmalıdır. Bunlar çocuk kaçakçısı, uyuşturucu kaçakçısıdır. Bölücü teröristler bölücü siyasiler gibi hesap verecektir.

"ABD TERÖR ÖRGÜTLERİYLE Mİ MÜTTEFİK YOKSA TÜRKİYE İLE Mİ?"

ABD PKK’nın stratejik ortağı mıdır? ABD Suriye’den çekiliyormuş, 950 asker bırakıyormuş. Bunların hepsi yalan. ABD terör örgütleriyle mi müttefik yoksa Türkiye ile mi?

'PKK HEM KÜRT HEM TÜRK DÜŞMANIDIR"

Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bugüne kadar Diyarbakır annelerini ziyaret etmedim. Konuyu siyaset ve partiler üstü olarak gördüm. Cumhur İttifaki’nın ortağı olarak destekçisi oldum. Yaptıklarını kuşkusuz doğru buldum. Bölücü örgüt PKK’dan bir an önce kurtulun. İhanete daha fazla ortak olmaktan uzak durun, anneleriniz kollarını açmış sizi bekliyor. PKK hem Kürt hem Türk düşmanıdır.

'KADINLARIN KATİLİNE SEYİRCİ KALAMAYIZ'

2020 yılında 550 kadın cinayete kurban gitmiştir. 2021’in ilk 9 ayında 100 yakın kadın hayatını kaybetmiştir. İslam samimiyettir, masum bir cana kıyan bütün insanlara kastetmiştir. Kadınların katiline seyirci kalamayız. Kadına şiddetine son vermeden demokratik ve insani gelişmeyi tam olarak gerçekleştiremeyiz.

Analarımız yoksa yarınımız yoktur, bazılarımız yoksa devamlı aksayacağız. Ayırmayız, dışlamayız. En başta şehit analarımızı, gazi analarımızı saygıyla selamlıyorum.