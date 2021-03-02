MHP lideri Bahçeli'nin açıklamaları şöyle;

MHP'nin millet anlayışı dışlayıcı, uzaklaştırıcı ve ötekileştirici değildir ve hiç de olmamıştır. Milletin var olma azim ve iradesi olan milli şuur diri olduktan sonra iç ve dış düşman üzerimize operasyon yapamayacaktır. Milli siyasetimizin yol haritası tarih ile çizilmiş, akıl ile bezenmiş, ahlakla derinleşmiş, inanç ile dengelenmiştir. Siyasal hedefler milletin manevi değerleri ile birleşmedikten sonra söylenen hiçbir söz millet vicdanında karşılık bulmayacaktır. Millete rağmen siyaset antidemokratiktir. Milli iradeyi silahın gölgesine alan her girişim ve niyet darbedir. Millet iradesine cephe alan, dayatmacı ve icazetli siyasetçilerin karşımıza geçip poz vermesi iki yüzlülüktür. Cumhur İttifakı millet ne diyorsa ona kulak veren, milletin ruh köküne uygun siyaset yapan bir ruh ve hüviyete sahiptir.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Erken seçim tartışmalarının sıcak gündem tutulması maksadıyla sipariş açıklama yapanların 2023 haziran ayını beklemek durumunda olduklarını bir kez daha hatırlatıyoruz. Türkiye'nin geleceği heba edilemez. Etmek için ortam kollayanlara fırsat verilemez. PKK'nın gözetleme kulesi olan HDP ile ittifak şemsiyesi altında toplananlar, bunun adına da demokratik güç birliği diyenlere içine düştükleri zilletin bedelini er ya da geç ödeyecekler. Hakem ve hakim olan millettir. İstiklal için birlik, istiklal için dirlik diyoruz. And olsun kazananın millet olacağına inanıyoruz. Korkaklar her gün ölüp ölüp dirilmeye mahkumdur. Sevdamız millet gücümüz millettir.

HDP'YE GARA TEPKİSİ

Bizim terk edecek vatanımız, çizilecek sınırımız, bölünecek milletimiz, yıkılacak devletimiz, vazgeçecek tek bir insanımız dahi yoktur. CHP yanlıştadır, İP yanlış ata oynamıştır. HDP terör bataklığı içindedir. Teröristlere arka çıkan parti görünümlü bir suç örgütüne siyasi ve demokrasi hayatında nasıl yer aranacaktır. TBMM'de ne işleri vardır. Terör saldırılarında küstahça devleti suçlayan, milletin hazinesinden geçinen terörizmin çakar takmış militanlarına sabır göstermek Türk Milleti'ne saygısızlıktır. İttifak ortakları ağır bir vebal altındadır. Gara katliamına kadar 1984 ile 2021 şubat ayı arasında 92 bin 964 terör olayı gerçekleşmiştir.

HDP'yi kollamak isteyenler demokrasiyi kullanıyorlar







