Siyaset Son dakika: MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ile Yaşar Karadağ trafik kazası geçirdi

Son dakika: MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ile Yaşar Karadağ trafik kazası geçirdi

Siyaset

Son dakika: MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ile Yaşar Karadağ trafik kazası geçirdi

Son dakika haberine göre, MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ile Yaşar Karadağ trafik kazası geçirdi. Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobil ile bariyerlere çarpan MHP'li iki vekil yaralandı.

31 Mayıs 2021, Pazartesi 11:13 Son Güncelleme:
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Ankara'dan İstanbul yönüne giden MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun kullandığı 06 CCC 035 plakalı otomobil, Çaydurt mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada Kalyoncu ve araçta bulunan MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kalyoncu'ya ayakta müdahale etti. Karadağ ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kalyoncu'nun buradaki tedavisi sürüyor.

Her iki milletvekilinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan aracın kaldırılması için çalışma yürütülüyor.


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