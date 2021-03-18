Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

'İstiklal için birlik istikbal için dirlik' diyoruz. Gönül isterdi ki bu salon geçmişteki gibi hınca hınç dolsaydı. Ama dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi şartları var. Her şeyin başı sağlıktır, dikkatli olmayız. Hepinize bu vesileyle hoş geldiniz, sefa getirdiniz diyorum.

Hesap yapmayız çıkar ile, düşmeyiz vurmak ile... Çünkü biz Türk milletiyiz, bastığımız yerleri toprak deyip geçmiyoruz.

Acılarımızdan ders aldık, tutunduk birbirimize, vazgeçmedik sevdamızdan ve dönmedik yolumuzdan...

Yolu doğru olanın, yükü de ağır olur dedik, şikayet etmedik, ardımızda tarih yanımızda dava var.

'HDP TÜRK DEMOKRASİSİNİ SARMIŞ MAYIN TARLASIDIR'

Milletin karşısında durmak muhalefet değildir. Millet değil, zillettir. Fezlekelerin önünde hukuk, arkasında devlet vardır. Türkiye'yi uçuruma çekmek demokrasi değildir. Bölücü milletvekillerinin TBMM'ye gelen fezlekelerinin 'önüne arkasına bakalım' demek siyaset değildir. Bilinmelidir ki, HDP Türk demokrasisini sarmış mayın tarlasıdır. CHP Türk siyasetine tutunmuş, 5. kol hareketidir. İYİ Parti, uzaktan kumandalı bir partidir. Kendilerinin proje bazlı bir oluşum olduğunu itiraf etmiştir. Cumhur İttifakı kader birlikteliğidir.

'SEÇİMLER ZAMANINDA YAPILACAK'

Erken seçim diye tutturanlar, iyi bilsinler ki seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır.

Türkiye tarihinin en önemli reformunun Cumhurbaşkanlığı sistemi ile kazanmıştır. Gücüne güç katmıştır.

Geçmişin tecrübeleriyle geleceği kavrıyor daha bilinçli hareket ediyoruz.

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MHP'de bugün yapılacak kurultay öncesi salonun hazırlanması için dün gece başlatılan çalışmalar sabaha karşı tamamlandı. Ankara Spor Salonu'nda dün akşam Türk Telekom'un Rusya'nın Nizhny Novgorod takımıyla oynadığı Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi maçının ardından önce salon dezenfekte edildi. Ardından Türk bayrakları ile Atatürk, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin posterleri asıldı.

AFİŞLER ASILDI

Salonda, "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik","Kazanan Türkiye olacak", "Terörle mücadele andımız milli beka ahdimiz", "Türk gençliği tek yürek büyük Türkiye kutlu dilek", "Safımız belli, tarafımız belirgin sevdamız millettir", "Cumhur İttifakı'nda birlik Türkiye'de dirlik", "Birlikte başardık,1923. Birlikte başaracağız 2023" ve "Cumhur İttifakı milli iradenin güvencesidir" sloganlarının yazılı olduğu afişler yer aldı.

Kurultay için sabah saatlerinden itibaren delegeler ve davetliler salonu doldurmaya başladı. Delegeler ve basın mensuplarının salona girişinde koronavirüs önlemleri kapsamında kart ve HES kodu kontrolleri yapıldı. Salon çevresinde de polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

BAHÇELİ SALONA GELDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı Devlet Bahçeli de saat 09.30'da kurultayın yapılacağı salona geldi. Partililer Bahçeli'yi ayakta karşıladı. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açılış konuşması ile kurultay çalışmalarına başladı. Divan Başkanlığına delegelerin önerisi üzerine Semih Yalçın oy birliği ile seçildi. Genel başkan ve parti organlarının seçileceği MHP kurultayında 1321 delege oy kullanacak.

HDP DAVET EDİLMEDİ

Kurultaya AK Parti, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu ile katılım sağlayacak. Bazı siyasi partilerden davetlilerin de katılacağı kurultaya, İYİ Parti ve HDP davet edilmedi.

Kovid-19 salgınına karşı tedbirlerin uygulanacağı kurultayı izleyecek basın mensuplarına Kovid-19 testi yaptırıldı.

1997’DEN BERİ MHP LİDERİ

19 Nisan 1987’de MÇP Büyük Kurultayı’nda parti yönetimine seçilerek Genel Sekreter olan Bahçeli, 6 Temmuz 1997 tarihli 5. Olağanüstü Kurultay’da MHP Genel Başkanlığı görevini ilk kez üstlenmişti. 23 Kasım 1997’de yapılan 5. Olağan Kurultay’da tekrar genel başkan seçilen Bahçeli, ardından sırasıyla 5 Kasım 2000, 12 Ekim 2003, 19 Kasım 2006, 8 Kasım 2009, 4 Kasım 2012, 21 Mart 2015 ve 18 Mart 2018 tarihlerindeki kurultaylarda delegelerin oylarıyla genel başkan oldu. Bahçeli, 13. Büyük Kurultay’da da seçilmesi halinde MHP’de onuncu kez başkanlık koltuğuna oturmuş olacak.

19 Nisan 1987’de MÇP Büyük Kurultayı’nda parti yönetimine seçilerek Genel Sekreter olan Bahçeli, 6 Temmuz 1997 tarihli 5. Olağanüstü Kurultay’da MHP Genel Başkanlığı görevini ilk kez üstlenmişti. 23 Kasım 1997’de yapılan 5. Olağan Kurultay’da tekrar genel başkan seçilen Bahçeli, ardından sırasıyla 5 Kasım 2000, 12 Ekim 2003, 19 Kasım 2006, 8 Kasım 2009, 4 Kasım 2012, 21 Mart 2015 ve 18 Mart 2018 tarihlerindeki kurultaylarda delegelerin oylarıyla genel başkan oldu. Bahçeli, 13. Büyük Kurultay’da da seçilmesi halinde MHP’de onuncu kez başkanlık koltuğuna oturmuş olacak.



