Siyaset Son dakika! MHP'den Ertuğrul Kumcuoğlu hakkında flaş karar

Son dakika! MHP'den Ertuğrul Kumcuoğlu hakkında flaş karar

Siyaset

Son dakika! MHP'den Ertuğrul Kumcuoğlu hakkında flaş karar

Son dakika haberine göre, MHP Aydın Eski Milletvekili Emekli Büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu hakkında kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi.

05 Nisan 2021, Pazartesi 14:43 Son Güncelleme:
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

126 Emekli Büyükelçinin basın yoluyla kamuoyuna açıklanan bildirisinde ismi yer alan partimizin Aydın Eski Milletvekili Emekli Büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu, Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir.


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