Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Milas ve Köyceğiz yangınları dışında ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alınmıştır. Ormanın Kahramanları Milas ve Köyceğiz’de de karadan ve havadan büyük bir özveri ile çalışmalarına devam ediyorlar." dedi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: ANTALYA'DAKİ YANGINLAR TAMAMEN KONTROL ALTINDA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da yangın bölgesinde son durumu aktardı. Çavuşoğlu, 'Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, bina sayısı 3 bin 231, bağımsız bölüm ise 6 bin 359 olarak tespit edilmiştir.' dedi. Çavuşoğlu ayrıca, Antalya'daki yangınların tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

207'si kuruldu bugün 31 yaşam konteynırı daha çeşitli mahallelere kuruldu. Yağmurdan sonra daha önce talep etmeyen vatandaşların da talep ettiğini görüyoruz. İhtiyacı olan varsa söylesin. Şu ana 1052 kişiye 25 milyon 750 bin TL ödendi. Paramız var, bununla ilgili sıkıntı yok. Yangınlar tamamen kontrol altında.

Geri kalanı da resmi işlemler bittikten sonra ilk onar bin TL'yi ödemiştik, geri kalanını da ödeyeceğiz. 45 iş yeri Antalya'da zarar gördü yangında. Valilik ödeme yapacak. Önemli bir miktarı bugün iş yeri sahiplerine ödemiş olacağız. 93 araç hasar gördü, 16'sı traktör. 4'ü karşılandı, geriye kalanı da traktörü yanan vatandaşlara teslim edilecek.

Toplam hasar miktarı 2 milyon 55 bin TL. Yanan traktörlerin de bedeli var. Traktör dışında aracı yananlara 1 milyon 362 bin TL ödendi. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz Elbette tarım alanalrı ve hayvanlarımız da etkilendi. 43 mahallede hayvancılıkla uğraşan yaklaşık 11 milyon TL zararını tespit etti. Bu zararları birebir karşılayacağız. Yem ve saman ihtiyacını karşıladığımız gibi kış boyunca çiftçilerimizin ihtiyaçları da karşılanacak.

20 bin dekar tarım alanı etkiledi. Bahçelerin yeniden tesisi yapılacak, bu konuda çalışmalar başladı. Yanan tarım malzemeleri var, bu konuda çiftçimize destek vereceğiz.

Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, bina sayısı 3 bin 231, bağımsız bölüm ise 6 bin 359 olarak tespit edilmiştir. AFAD, 400 yaşam konteynerini bölgemize getirdi. 207'si kuruldu, bugün 31'i daha değişik mahallelere kurulacak. Ağır hasarlı binalar yıkılacak, yeni konutlar inşa edilecek. Az hasarlı binaların tamiri için destek verilecek.

MİLAS VE KÖYCEĞİZ DIŞINDAKİ TÜM YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Milas ve Köyceğiz yangınları dışında ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alınmıştır.' açıklamasında bulundu.



