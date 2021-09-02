Türkiye Son dakika... Milas'ta orman yangını

Son dakika... Milas'ta orman yangını

Türkiye

Son dakika... Milas'ta orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

02 Eylül 2021, Perşembe 14:06 Son Güncelleme:
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Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi'nin batı kısmındaki ağaçlık alanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

DHA

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