Son dakika: Milas'taki orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'nın Milas ilçesindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.
25 Ağustos 2021, Çarşamba 18:03 Son Güncelleme:
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Milas ilçesi Bafa Mahallesi Danişment mevkisindeki ağaçlık alanda, saat 16.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını orman ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine yangına 1 helikopterle havadan, 2 arazöz ile 2 itfaiye aracı karadan sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Selçuk AKBAŞ/MİLAS (Muğla) (DHA)
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